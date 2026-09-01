Память о «десантном батюшке»: в Вышнем Волочке открыли мемориальную доску Герою России протоиерею Михаилу Васильеву

В Вышнем Волочке открыта мемориальная доска Герою России — протоиерею Михаилу Васильеву. 28 августа в Вышнем Волочке на стене православной школы торжественно открыли мемориальную доску в честь Героя России, протоиерея Михаила Васильева — сообщает Тверская Епархия.
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