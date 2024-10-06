Россия занимает 15 строчку по стоимости поездок на такси

Поездка на такси в мире в среднем обойдется в 1,5 доллара за километр пути, в России стоимость будет почти вчетверо ниже, Благодаря этому Россия занимает 15-е место в рейтинге, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.