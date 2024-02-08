В России рухнул уровень безработицы

По итогам 2023 года среднегодовой уровень безработицы составил 3,2%, сообщает PRIMPRESS. По словам генерального директора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, это самый низкий показатель с 1992 года, то есть исторический минимум.
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