Если некто выглядит как сатанист...

Текст дня. Орфография и пунктуация автора сохранены.Мне уже не раз приходилось подтверждать историческими фактами, что советский атеизм был очень странной штукой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Чеченцев депортир...
- Чеченцев депортир...
- Чеченцев депортир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым