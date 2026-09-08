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Аргументы недели

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«Химпром»: двойная жизнь наркокартеля — как связанные с ним «инвестиционные кол‐центры» выкачивали миллионы у людей по всему миру

«Химпром»: двойная жизнь наркокартеля — как связанные с ним «инвестиционные кол‐центры» выкачивали миллионы у людей по всему миру

В апреле Тверской районный суд Москвы заочно санкционировал арест основателя наркосиндиката «Химпром» Егора Буркина и двух его ключевых подельников — москвича Александра Шереметьева и уроженца Египта Ахмеда Авада, известного как Адам.

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