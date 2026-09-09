Война изменилась (ВИДЕО)

Сейчас говорят, что идёт война ПВО. Впереди тот, у кого совершеннее эти системы. «Это не война ПВО, это соревнования средств поражения и средств обороны.
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