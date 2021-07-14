Демократы Сената США согласовали инфраструктурный план еще на $3,5 трлн

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Лидеры демократов в Сенате договорились о плане инвестиций на сумму $3,5 триллиона, который они намерены включить в бюджетную резолюцию для обсуждения в ближайшее время, сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник.