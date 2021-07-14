Картина Дня

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Если эти переделки имеют право на существование, то и соревнования для них должны проводиться отдельно, а не вместе с...Несправедливо и н...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ...око за око, зуб за зуб, мне мщение и аз воздам..... из Евангелия.Задержан один из ...
  • Андрей Иванов
    а нам по фиг , это их проблемыЛитва готова разо...

Демократы Сената США согласовали инфраструктурный план еще на $3,5 трлн

Демократы Сената США согласовали инфраструктурный план еще на $3,5 трлн

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Лидеры демократов в Сенате договорились о плане инвестиций на сумму $3,5 триллиона, который они намерены включить в бюджетную резолюцию для обсуждения в ближайшее время, сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх