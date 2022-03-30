"Вообще все под топор?": происходящее в популярном месте тревожит жителей Владивостока

Жителей Владивостока встревожила ситуация, которая происходит в популярном месте города. Как уточняется в Telegram — канале irecommend_vdk (12+), в микрорайоне Змеинки производится сброс грунта и скальника прямо в лес, из-за чего уничтожается большая площадь деревьев и кустарников.