"Вообще все под топор?": происходящее в популярном месте тревожит жителей Владивостока

Жителей Владивостока встревожила ситуация, которая происходит в популярном месте города. Как уточняется в Telegram — канале irecommend_vdk (12+), в микрорайоне Змеинки производится сброс грунта и скальника прямо в лес, из-за чего уничтожается большая площадь деревьев и кустарников.
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