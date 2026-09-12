RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 678 подписчиков

Руденко напугал, Андраде и Энрике ответили: «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ

Руденко напугал, Андраде и Энрике ответили: «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛ

«Зенит» взял верх над «Локомотивом» в матче 8-го тура РПЛ. Чемпионы страны, как и неделей ранее во встрече с ЦСКА, до перерыва владели солидным преимуществом и создали массу моментов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым