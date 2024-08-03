Муж максимально растерян: Сати Казанова раскрыла пол будущего ребенка

Певица опубликовала подробности прошедшего накануне гендер-пати в соцсети. Сати Казанова с мужем соцсетиТолько в июне Сати Казанова поделилась с подписчиками радостной новостью о долгожданной беременности.
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