Халили победил в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте

В заключительных соревнованиях Кубка России по биатлону на трассе Златоуста российский спортсмен Карим Халили блестяще продемонстрировал свое мастерство, завоевав золото в напряженном масс-старте на 15 километров.
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