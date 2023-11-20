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В Новороссийске перевернувшийся мусоровоз перекрыл проезд по трассе М-4 "Дон"

В Новороссийске перевернувшийся мусоровоз перекрыл проезд по трассе М-4 "Дон"

Дорогу очищают от отходов, тем временем движение регулируют сотрудники ГИБДД.Мусоровоз перевернулся на трассе М-4 "Дон" под Новороссийском рядом с филиалом университета МВД в районе Кабардинки утром 20 ноября, перекрыв движение по двум полосам.

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