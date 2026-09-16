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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 80кв.м улица Воровского Ленинский район Южные склоны в Донецке - 6 300 000 руб

Дом 80кв.м улица Воровского Ленинский район Южные склоны в Донецке - 6 300 000 руб

Продам Дом 80м.кв. в Центре города (ор-р пр.Ленинский / ул.Воровского /ул.Арктическая), маг. Атлант / Южные склоны).

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