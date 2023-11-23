Депутат Матвейчев и русские гуркхи !

Александр Конкин

Уха-ха-ха-хатайка... Гуркхи были лучшими в рукопашной против худших в Мире воинов - англичанцев (англичан). А кто сказал что в современной войне они стоят ломанного гроша? Автору надо ходить к доктору с молоточком....