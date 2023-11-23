На минувшей неделе произошло два важных информационных события, которые значимы сами по себе. А если их рассматривать в связке — вообще выстраивается архиинтересная конструкция.
Депутат Матвейчев и русские гуркхи !
Комментарии
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Александр Конкин
Уха-ха-ха-хатайка... Гуркхи были лучшими в рукопашной против худших в Мире воинов - англичанцев (англичан). А кто сказал что в современной войне они стоят ломанного гроша? Автору надо ходить к доктору с молоточком....
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3 час.
Игорь К
Автор - дно. Не ведитесь на эту утку!
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3 час.
Александр Рожков
Ну, ежели для автора матвеичев - авторитет, то это точно дно.......
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2 час.
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