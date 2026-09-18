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Регионы России

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Евгений Ловчев: договорных матчей в Российской премьер-лиге больше нет

Евгений Ловчев: договорных матчей в Российской премьер-лиге больше нет

Ловчев связывает улучшение ситуации с появлением больших денежных вливаний в российский футбол и приходом влиятельных фигур, отмечая, что теперь договорных матчей стало значительно меньше, чем в прежние десятилетия.

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