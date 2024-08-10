Депутат призвала Генпрокуратуру проверить интервью Лебедева Дудю*

Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Остaнина обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить интервью российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) .