Депутат призвала Генпрокуратуру проверить интервью Лебедева Дудю*

Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Остaнина обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить интервью российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии