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Артета о возможных подписаниях «Арсенала» зимой: «Мы сосредоточены на наших игроках. Они отличаются качеством и самоотдачей»

«На данный момент мы стараемся выжать максимум из игроков. Мы сосредоточены на наших футболистах. Мне очень нравятся мои игроки, и я верю в то, что у нас есть, так как они отличаются высоким качеством и самоотдачей», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью TNT Sports.

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