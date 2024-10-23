Новый российский бренд готовится представить две флагманские модели

В конце текущего года в России появится новая марка грузовиков. Как пишет источник, новый грузовой бренд «с китайской родословной» получил название , и первые модели под этим именем будут представлены в декабре 2024 года на выставке Comtrans International.
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