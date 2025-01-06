Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области Практически весь день вчера следил за наступлением ВСУ в Курской области.
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Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области Практически весь день вчера следил за наступлением ВСУ в Курской области.
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