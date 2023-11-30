Как стать богатым в 2024 году: приметы, фэн-шуй и правильные цвета

2024 год совсем близко, и к встрече Нового года важно качественно подготовиться. Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, процветание и богатство, важно соблюдать некоторые традиции и заслужить расположение символа грядущего года.
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