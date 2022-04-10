Какие растения - компаньоны для томатов, улучшающие показатели урожайности

Даже не верится, что когда-то плоды томатов считались ядовитыми и не употреблялись в пищу. Сейчас они применяются для приготовления множества блюд, придавая неповторимый вкус, а также употребляются в свежем виде.
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