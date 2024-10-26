Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»

«Искренне поздравляю моего дорогого брата, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке UFC 308! Знаю, что за него искренне болели мой дорогой брат, Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров и вместе с ним вся республика, которая заслуженно гордится победителем! Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях!», – написал в телеграм-канале Артур Бетербиев.
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