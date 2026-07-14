Актеры с ученой степенью: как наука уживается с искусством

Порой кажется, что мир кино и серьёзная академическая наука существуют в параллельных вселенных. Одна требует эмоциональной открытости, спонтанности и перевоплощения, другая — строгой дисциплины ума, системного анализа и кропотливой работы с источниками.
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