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Новости для Фанов

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Актеры с ученой степенью: как наука уживается с искусством

Актеры с ученой степенью: как наука уживается с искусством

Порой кажется, что мир кино и серьёзная академическая наука существуют в параллельных вселенных. Одна требует эмоциональной открытости, спонтанности и перевоплощения, другая — строгой дисциплины ума, системного анализа и кропотливой работы с источниками.

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