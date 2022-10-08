Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков припомнил Медведеву слова про «судный день»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) 8 октября в своем ТГ-канале напомнил, как ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал главарям киевского режима «одномоментным судным днем», если ВСУ осмелятся нанести удар по Крымскому мосту .
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) 8 октября в своем ТГ-канале напомнил, как ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал главарям киевского режима «одномоментным судным днем», если ВСУ осмелятся нанести удар по Крымскому мосту .
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