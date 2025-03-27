Прогноз погоды в Крыму на 27 марта

Прогноз погоды в Крыму на 27 мартаВ Симферополе +18 и небольшой дождьВ Севастополе +14 и пасмурноВ Евпатории +17 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +15 и пасмурноВ Ялте +14 и пасмурноВ Алуште +14 и пасмурноВ Керчи +13 и пасмурноВ Армянске +15 и пасмурноВ Краснопе.