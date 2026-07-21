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Удар по Одессе: Россия отсекает украинский порт от моря

Удар по Одессе: Россия отсекает украинский порт от моря

Удар по Одессе: Россия отсекает украинский порт от моря Юлия ЧелкановаРоссийские вооружённые силы в минувшие сутки провели серию массированных ударов по украинской портовой инфраструктуре на южном направлении.

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