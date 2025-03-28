Появились подробности о погибших при взрыве и пожаре в жилом доме в Приморске. Умершему мужчине 38 лет, а пенсионерке - 88 лет.
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Появились подробности о погибших при взрыве и пожаре в жилом доме в Приморске. Умершему мужчине 38 лет, а пенсионерке - 88 лет.