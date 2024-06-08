Спасательные работы в селе Садовом приостановили из угрозы атаки БПЛА

Спасательные работы в селе Садовом Херсонской области, по которому Вооруженными силы Украины (ВСУ) открыли огонь, приостановлены из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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