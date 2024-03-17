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Добрый Мир

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Структуры, контролируемые Фридманом, завершили приобретение томского Водоканала

Структуры, контролируемые Фридманом, завершили приобретение томского Водоканала

Вчера 461 прочитал Структуры, контролируемые Фридманом, завершили приобретение томского Водоканала и готовятся скупить аналогичные предприятия в Ростовской, Свердловской, Челябинской и ряде других областей, в том числе и у ослабевшего после бегства Чубайса его делового партнера Вексельберга.

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