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Парагвайский эксперт заявил о несогласии Латинской Америки с потолком цен на российскую нефть

Парагвайский эксперт заявил о несогласии Латинской Америки с потолком цен на российскую нефть

Идея «Большой семерки» ограничить стоимость нефти не найдет поддержки у стран Латинской Америки, поделился мнением в интервью РИА Новости парагвайский экономист, профессор бразильского Фонда Жетулио Варгаса в Куритибе Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.

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