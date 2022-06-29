Парагвайский эксперт заявил о несогласии Латинской Америки с потолком цен на российскую нефть

Идея «Большой семерки» ограничить стоимость нефти не найдет поддержки у стран Латинской Америки, поделился мнением в интервью РИА Новости парагвайский экономист, профессор бразильского Фонда Жетулио Варгаса в Куритибе Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.
Идея «Большой семерки» ограничить стоимость нефти не найдет поддержки у стран Латинской Америки, поделился мнением в интервью РИА Новости парагвайский экономист, профессор бразильского Фонда Жетулио Варгаса в Куритибе Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.
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