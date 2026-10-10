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Три навыка, которые продвигают по карьерной лестнице эффективнее, чем совет «будь собой»

Три навыка, которые продвигают по карьерной лестнице эффективнее, чем совет «будь собой»

Карьерные советы часто звучат обманчиво просто: оставайся искренним, не играй чужие роли, и тогда всё получится.

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