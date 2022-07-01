Аргументы недели

98 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergo galin
    для этого много времени надо , которого у нас практически нету . некоторые рыжие своё производство уничтожили , надея...Экономист Михаил ...
  • Наталия
    Правильно. Вопрос Курил закрыт. Обсуждать нечего, ошибкой было то, что вообще это прежде обсуждалось. Раз и навсегда ...Сенатор Косачев: ...
  • Сергей К
    Нужно как-то все пустить на свое благо. Вот в сельском хозяйстве санкции помогли свое сельское хозяйство наладить. Но...Экономист Михаил ...

RT: Союз пенсионеров поддержал льготу об освобождении от пошлины на регистрацию жилья

RT: Союз пенсионеров поддержал льготу об освобождении от пошлины на регистрацию жилья

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал льготу об освобождении пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, которую ранее предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх