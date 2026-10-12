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Царьград

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В Батайске после атаки дронов ищут десятки сбежавших собак

В Батайске после атаки дронов ищут десятки сбежавших собак

После ночной атаки беспилотников 10 октября в Батайске десятки собак выбежали из домов, и теперь хозяева разыскивают их по объявлениям с указанием мест, где животных видели в последний раз.

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