Сборная Италии обыграла албанцев, несмотря на пропущенный гол на 1-й минуте

Действующие чемпионы Европы итальянцы начали защиту титула с победы над сборной Албании – 2:1. Уже на 23-й секунде итальянские футболисты оказались в роли догоняющих: Федерико Димарко неудачно вбросил аут у своей штрафной, Недим Байрами перехватил мяч и нанес точный удар в «девятку» — 1:0 в пользу Албании! Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы.