«Нам не нужны ветряные мельницы»: США приостановили развитие ветровой и сол...

«Нам не нужны ветряные мельницы»: США приостановили развитие ветровой и солнечной энергетики на федеральных землях и водоёмахАдминистрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) заморозила одобрение проектов ветровой и солнечной энергетики на федеральных землях и водоёмах как минимум на 60 дней, пишет DataCenter Dynamics.
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