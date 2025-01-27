«Нам не нужны ветряные мельницы»: США приостановили развитие ветровой и сол...

«Нам не нужны ветряные мельницы»: США приостановили развитие ветровой и солнечной энергетики на федеральных землях и водоёмахАдминистрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) заморозила одобрение проектов ветровой и солнечной энергетики на федеральных землях и водоёмах как минимум на 60 дней, пишет DataCenter Dynamics.