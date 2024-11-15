Как новые участники московских ярмарок выходного дня помогают бойцам СВО

Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы В Москве новые участники ярмарок выходного дня, которые представили свою продукцию в результате октябрьской заявочной кампании, оказывают поддержку бойцам СВО.
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