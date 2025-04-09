Уехавший в США Никита Пресняков пытается продать дачу на Истре

Семья Аллы Пугачёвой уже несколько лет не может продать дачу на Истре в Подмосковье. Трехэтажный особняк площадью 1000 квадратных метров с бассейном и гаражом на три машины расположен на участке в 50 соток.
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