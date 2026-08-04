Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

В Орле открыли бюст Сталина. Что увековечиваем?

В Орле открыли бюст Сталина. Что увековечиваем?

Итак, в Орле открыли бюст Сталина. Коммунисты празднуют победу.  Не будучи в силах отрицать сам факт миллионных жертв сталинизма, они придумали многоходовку, позволяющую мотивировать установку бюста одним лишь официальным положением Сталина во время Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Горыныч
Заказная статеечка. Автор при Сталине уже валил бы лес в лучшем случае. Враг народа!
Ответить
1 м.
Ивашков
Писал скорей всего не идиёт и не придурок, а предатель
Ответить
3 н.
АС
Анатолий Страшко
Автор, одной фразой......ударные темпы развития в годы первых пятилеток это ни что иное как жесточайшая эксплуатация собственного народа, в значительной степени несвободного, одетого в арестантскую робу.....смазали всю, вроде похожую на правду в начале статьи , вашу писанину.
Ответить
1 н.