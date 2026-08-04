Итак, в Орле открыли бюст Сталина. Коммунисты празднуют победу. Не будучи в силах отрицать сам факт миллионных жертв сталинизма, они придумали многоходовку, позволяющую мотивировать установку бюста одним лишь официальным положением Сталина во время Великой Отечественной войны.
В Орле открыли бюст Сталина. Что увековечиваем?
Комментарии
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Горыныч
Заказная статеечка. Автор при Сталине уже валил бы лес в лучшем случае. Враг народа!
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1 м.
Ивашков
Писал скорей всего не идиёт и не придурок, а предатель
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3 н.
АС
Анатолий Страшко
Автор, одной фразой......ударные темпы развития в годы первых пятилеток это ни что иное как жесточайшая эксплуатация собственного народа, в значительной степени несвободного, одетого в арестантскую робу.....смазали всю, вроде похожую на правду в начале статьи , вашу писанину.
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1 н.
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