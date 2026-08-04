В Орле открыли бюст Сталина. Что увековечиваем?

Заказная статеечка. Автор при Сталине уже валил бы лес в лучшем случае. Враг народа!

Писал скорей всего не идиёт и не придурок, а предатель

АС

Анатолий Страшко

Автор, одной фразой......ударные темпы развития в годы первых пятилеток это ни что иное как жесточайшая эксплуатация собственного народа, в значительной степени несвободного, одетого в арестантскую робу.....смазали всю, вроде похожую на правду в начале статьи , вашу писанину.