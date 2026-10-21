В Московском районе Нижнего Новгорода на участке площадью 6,38 гектара между улицами Шота Руставели, Лубянской и Героя Давыдова планируется построить жилой квартал из пяти домов высотой 12 и 17 этажей, рассчитанный на 1624 человека; для этого снесут девять существующих многоквартирных домов, а завершить работы предполагается до 30 июня 2032 года.
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