Ханов: «США в первую очередь озабочены сохранением лица»

По словам администрации Трампа, более 75 стран уже обратились к США с предложением обсудить новые торговые соглашения, из-за чего американские тарифы по отношению к ним пока приостановлены, теперь США ждут реакции Китая.
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