Театр абсурда

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Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Иллюстрация politexpert.net Наверное многие из вас видели в магазине или супермаркете, примерно такую сценку.

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Мария
Халява кончилась.
Людмила Боченкова
россия ничего никому не должна !!! халява кончилась !только за денежки по европейским ценам!!
Алексей Куницын
Только за денежки.
Регина Толстоброва
Российские граждане тоже этого ждут. Имеют право.
Томара Тычкова
Россия ничего не должна европе, мечтающей об уничтожении и распродаже нашей страны . Мы продаем газ, они покупают. Мы назначаем цену, они платят и никакой благотворительности здесь быть не может, пусть за благотворительностью европейцы обращаются к своим ветрякам.

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