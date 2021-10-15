Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Театр абсурдаПолитикаЕвропа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно Иллюстрация politexpert.net Наверное многие из вас видели в магазине или супермаркете, примерно такую сценку.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияХалява кончилась.ЛБЛюдмила Боченковароссия ничего никому не должна !!! халява кончилась !только за денежки по европейским ценам!!Алексей КуницынТолько за денежки.Регина ТолстоброваРоссийские граждане тоже этого ждут. Имеют право.Томара ТычковаРоссия ничего не должна европе, мечтающей об уничтожении и распродаже нашей страны . Мы продаем газ, они покупают. Мы назначаем цену, они платят и никакой благотворительности здесь быть не может, пусть за благотворительностью европейцы обращаются к своим ветрякам.Комментировать
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