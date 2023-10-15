В этот погожий осенний день у меня для вас новости сплошь положительные - в ПАСЕ продолжают "держать руку на пульсе", относительно суровых российских будней.
"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию
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Борис Виленский
Если бы Путин был диктатором, то все либерасты уже бы чалились на шконках.
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4 час.
Владимир Ахтырченко
В мозгах Запада давно уже всё перевернулось (рептилоиды-сатанисты постарались), даже Ватикану рот заткнули, для них уже давно черное стало белым. И то, что США в масштабах планеты Земля стало государством-терраристом и то, что у них политика - диктатура (даже для своих сателитов) Запад давно не видит или делает вид, что не видит, потому что боится пикнуть,; и уже давно-давно стоит на перекрестке в мокрых штанах и не знает, как очиститься...
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3 час.
Галина Смирнова
Как же нам не веселиться, Не грустить от разных бед – В Евродоме поселился Замечательный сосед. Мы не знали, не гадали, Не могли вообразить – Что придется Украину Нам на шею посадить! Оттого теперь колбасит Наш любимый Евродом, Что реально превратились Мы в Гоморру и Содом. Бог глядит на нас с печалью, Ждет условного звонка, Чтоб сдавила наше горло Провидения рука! Надо нам объединиться, Чтоб Россию победить, Чтобы Путину-злодею Максимально навредить! Супротив того террана Мы положим на весы Легендарного Алёши Легендарные трусы! И еще одно явленье Беспокоит шибко нас – То, что наши управдомы Отключить решили газ. И на будущую зиму, Знать, замерзнуть нам судьба – И тогда Евросоюзу Однозначная Труба!!! :-)
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2 час.
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