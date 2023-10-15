Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Шура, не гоните пургу . Кого в депутаты и куда ?Украинцев призвал...
  • мирас Закироув
    Давайте уже без дипломатии, он говно  армянской нации, как и Зелень хохляндии. Вопрос в том, почему РФ не расхерачит ...Пашинян доигрался...
  • ВС
    В конце концов Песков скажет своё веское слово:"А что, имеют право!"СМИ узнали, кто п...

"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

В этот погожий осенний день у меня для вас новости сплошь положительные - в ПАСЕ продолжают "держать руку на пульсе", относительно суровых российских будней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Если бы Путин был диктатором, то все либерасты уже бы чалились на шконках.
Ответить
4 час.
Владимир Ахтырченко
В мозгах Запада  давно уже всё перевернулось (рептилоиды-сатанисты постарались), даже Ватикану рот заткнули, для них уже давно черное стало белым.  И то, что США в масштабах планеты Земля стало государством-терраристом и то, что у них политика - диктатура (даже для своих сателитов) Запад давно не видит  или делает вид, что не видит, потому что боится пикнуть,; и уже давно-давно стоит на перекрестке в мокрых штанах и не знает, как очиститься...
Ответить
3 час.
Галина Смирнова
Как же нам не веселиться, Не грустить от разных бед – В Евродоме поселился Замечательный сосед. Мы не знали, не гадали, Не могли вообразить – Что придется Украину Нам на шею посадить! Оттого теперь колбасит Наш любимый Евродом, Что реально превратились Мы в Гоморру и Содом. Бог глядит на нас с печалью, Ждет условного звонка, Чтоб сдавила наше горло Провидения рука! Надо нам объединиться, Чтоб Россию победить, Чтобы Путину-злодею Максимально навредить! Супротив того террана Мы положим на весы Легендарного Алёши Легендарные трусы! И еще одно явленье Беспокоит шибко нас – То, что наши управдомы Отключить решили газ. И на будущую зиму, Знать, замерзнуть нам судьба – И тогда Евросоюзу Однозначная Труба!!! :-)
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх