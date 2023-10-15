"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

Борис Виленский Если бы Путин был диктатором, то все либерасты уже бы чалились на шконках.

Владимир Ахтырченко В мозгах Запада давно уже всё перевернулось (рептилоиды-сатанисты постарались), даже Ватикану рот заткнули, для них уже давно черное стало белым. И то, что США в масштабах планеты Земля стало государством-терраристом и то, что у них политика - диктатура (даже для своих сателитов) Запад давно не видит или делает вид, что не видит, потому что боится пикнуть,; и уже давно-давно стоит на перекрестке в мокрых штанах и не знает, как очиститься...