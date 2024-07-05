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Сунак признал поражение своей партии на парламентских выборах в Британии

Сунак признал поражение своей партии на парламентских выборах в Британии

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Британский премьер-министр Риши Сунак признал, что Консервативная партия, которую он возглавляет, потерпела поражение на выборах в парламент, пишет Sky News.

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