В Татарстане около тысяч отцов оформили отпуск по уходу за детьми

В Татарстане около тысячи отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за детьми. Он может длиться до трех лет, но выплата ежемесячного пособия происходит только до того момента, когда ребенку исполняется полтора года, сообщает Соцфонд РТ.
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