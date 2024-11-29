Вкусные и стильные: как сделать съедобные гирлянды на ёлку

Экологичные и очень вкусные гирлянды на новый год создадут особую атмосферу в доме. Если прошлогодний ёлочный декор вам уже разонравился, не спешите бежать в магазин за новыми наборами шариков и упаковками блестящей мишуры.
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