День матери

13 октября в колледже организована выставка творческих работ учащихся, посвященная Дню матери.А также ребята вручили поздравительные открытки преподавателям и поздравили с наступающим праздником![xfgiven_telegramm][/xfgiven_telegramm] .
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