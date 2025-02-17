Омский «Симфопарк» пройдет в этом году с 5 по 6 июля в парке на Королева. Двухдневный формат мероприятия практикуется с 2023 года.
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Омский «Симфопарк» пройдет в этом году с 5 по 6 июля в парке на Королева. Двухдневный формат мероприятия практикуется с 2023 года.