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Глава ФХБ Богданович взошел на Эльбрус: «Впервые сделал это в джерси национальной команды»

«Это не первое мое восхождение, но впервые я сделал это в джерси национальной команды. Сразу скажу, что это совершенно особенные ощущения.

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