ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

РИАМО - 28 янв. Бойцы из подразделений «Западной» группировки ВС РФ при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем смогли улучшить положение по переднему краю на купянском направлении спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.
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