Тренера и футболиста миланского «Интера» дисквалифицировали за связь с мафией

Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Симоне Индзаги и турецкий полузащитник команды Хакан Чалханоглу были дисквалифицированы на один матч серии А чемпионата Италии за контакты с болельщиками, заподозренными в связях с мафией.
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