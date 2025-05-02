Тренера и футболиста миланского «Интера» дисквалифицировали за связь с мафией

Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Симоне Индзаги и турецкий полузащитник команды Хакан Чалханоглу были дисквалифицированы на один матч серии А чемпионата Италии за контакты с болельщиками, заподозренными в связях с мафией.